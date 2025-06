MN - Ibrahimovic in partenza dall'areoporto di Linate

vedi letture

Zlatan Ibrahimovic in partenza dall'areoporto di Linate. Mentre alcuni colleghi stanno aspettando in questi minuti l'arrivo in Italia di Martin Baturina, classe 2003 talento croato in arrivo dalla Dinamo Zagabria al Como, il senior advisor rossonero Zlatan Ibrahimovic è stato visto arrivare all'areoporto di Linate.

Secondo le informazioni in possesso di MilanNews.it non è accertata la motivazione del viaggio dello svedese che dunque, potrebbe non essere in partenza per ragioni di calciomercato o legate al Milan.