Milan, questo il programma della Preseason estiva: ad oggi quattro gare confermate

Dopo il raduno e il ritiro a Milanello (4-5 luglio: primi test a Milanello per i giocatori; 6 luglio: convocazione entro la sera dei calciatori che prenderanno parte al raduno; 7 luglio: raduno vero e proprio con allenamento al mattino, chiuso al pubblico. L'allenamento sul campo esterno sarà alle ore 17.00), il Milan affronterà una serie di partite (molto) lontane da Milano e dall'Italia.

LE AMICHEVOLI ESTIVE DEL MILAN

È in programma un tour estivo nella regione Asia-Pacifico, che prevede le seguenti sfide amichevoli:

- contro l'Arsenal a Singapore (23 luglio);

- contro il Liverpool a Hong Kong (26 luglio);

- contro il Perth Glory a Perth, Australia, (31 luglio).

Il "tour - si legge su acmilan.com - non solo ribadisce la visione globale del Club, ma conferma anche il desiderio di rafforzare il legame con la propria fanbase internazionale, sviluppare collaborazioni locali, sostenere la crescita commerciale e consolidare il posizionamento del brand AC Milan su scala mondiale".

Di ritorno dall'Asia, il Milan effettuerà una sosta di qualche giorno a Milanello per poi volare in Irlanda per affrontare il Leeds per un'amichevole estiva; si giocherà sabato 9 agosto alle 15.00 presso l'Aviva Stadium, nel cuore della capitale irlandese.

LA PRIMA PARTITA UFFICIALE

Poi sarà già tempo di partite ufficiali. La Serie A inizierà nel weened del 24 agosto, ma prima ci sono i trentaduesimi di Coppa Italia. In questa fase entrano in gioco tutte le squadre di Serie B 2025/2026, eccetto le tre neopromosse dalla C, e i club di Serie A che nella stagione appena conclusa si sono piazzati dal 9° al 17° posto. Tra le grandi che faranno il loro esordio in questa fase ci sono anche club storici, come il Milan, che affronterà il Bari a San Siro tra 16 e 17 agosto.