Italia Under 21, vittoria sofferta ma decisiva: 1-0 alla Slovacchia

vedi letture

L’Italia Under 21 supera la Slovacchia per 1-0 nella gara valida per gli Europei Under 21. A decidere il match è il gol di Casadei nel primo tempo, mentre l’ex portiere del Milan Desplanches si rende protagonista con una serie di interventi prodigiosi che tengono a zero il risultato. Grazie a questa vittoria, gli Azzurrini si qualificano alla fase successiva del torneo.

Nel secondo tempo, gli Azzurrini hanno sofferto soprattutto dopo l’infortunio di Baldanzi, che ha complicato la gestione della partita. Nonostante le difficoltà, l’Italia riesce a mantenere il vantaggio e si qualifica così alla fase successiva del torneo.