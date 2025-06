Dida: "Sono felice che Maignan possa rimanere al Milan e dimostrare la sua forza"

In occasione della Milan Cup a Cattolica, l’ex portiere rossonero Nelson Dida ha parlato a Sportitalia di Mike Maignan. Queste le sue dichiarazioni:

Quanto ci tiene Mike al Milan?

“Da quando è arrivato al Milan è chiara la sua voglia di crescere, la sua voglia di vincere e di imparare. Era disponibile ad imparare, ha imparato tanto. Quando è arrivato non sapeva ancora come fare la costruzione dal basso, come posizionarsi: glielo abbiamo insegnato e si vede che è migliorato tanto. È un portiere preparato, forte, che vuole ancora vincere e dimostrare. Sono felice che lui possa rimanere e dimostrare la sua forza: è tra i più forti in questo periodo”.