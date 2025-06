Servono tante autorizzazioni per far giocare Milan-Como in Australia e la Lega si è già mossa

vedi letture

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport raccontando i motivi per cui Milan-Como di Serie A potrebbe giocarsi a Perth in Australia: "Milan-Como a febbraio 2026 si giocherà davvero a Perth? Servono tante autorizzazioni e la Lega si è già mossa. Sono necessari i sì di Fifa, Uefa, Figc, Lega australiana e confederazione asiatica. Tanti. Non per caso, altre iniziative simili in passato sono naufragate. Questa volta però sembra esserci una volontà generale, spinta anche dalla inevitabile indisponibilità di San Siro. Tra tutte, l’opinione chiave sarà quella dell’Uefa: vedrà di buon occhio che una partita di un grande campionato si giochi addirittura fuori dai confini europei? Se Ceferin dice sì, è tutto in discesa".

LE DATE ESTIVE DEL MILAN

Dopo il raduno e il ritiro a Milanello (4-5 luglio: primi test a Milanello per i giocatori; 6 luglio: convocazione entro la sera dei calciatori che prenderanno parte al raduno; 7 luglio: raduno vero e proprio con allenamento al mattino, chiuso al pubblico. L'allenamento sul campo esterno sarà alle ore 17.00), il Milan affronterà una serie di partite (molto) lontane da Milano e dall'Italia.

LE AMICHEVOLI ESTIVE DEL MILAN

È in programma un tour estivo nella regione Asia-Pacifico, che prevede le seguenti sfide amichevoli:

- contro l'Arsenal a Singapore (23 luglio);

- contro il Liverpool a Hong Kong (26 luglio);

- contro il Perth Glory a Perth, Australia, (31 luglio).

Il "tour - si legge su acmilan.com - non solo ribadisce la visione globale del Club, ma conferma anche il desiderio di rafforzare il legame con la propria fanbase internazionale, sviluppare collaborazioni locali, sostenere la crescita commerciale e consolidare il posizionamento del brand AC Milan su scala mondiale".

Di ritorno dall'Asia, il Milan effettuerà una sosta di qualche giorno a Milanello per poi volare in Irlanda per affrontare il Leeds per un'amichevole estiva; si giocherà sabato 9 agosto alle 15.00 presso l'Aviva Stadium, nel cuore della capitale irlandese.

LA PRIMA PARTITA UFFICIALE

Poi sarà già tempo di partite ufficiali. La Serie A inizierà nel weened del 24 agosto, ma prima ci sono i trentaduesimi di Coppa Italia. In questa fase entrano in gioco tutte le squadre di Serie B 2025/2026, eccetto le tre neopromosse dalla C, e i club di Serie A che nella stagione appena conclusa si sono piazzati dal 9° al 17° posto. Tra le grandi che faranno il loro esordio in questa fase ci sono anche club storici, come il Milan, che affronterà il Bari a San Siro tra 16 e 17 agosto.