Cilli: "L’idea del Milan è prendere un grande attaccante che possa alzare il livello"

Luca Cilli, giornalista ed esperto di mercato di SkySport, si è così espresso a Radio Rossonera sulle manovre per l'attacco del Milan: “L’idea è prendere un grande attaccante che possa alzare il livello, che ti garantisce sulla carta 15 20 gol. Prendere un top magari pagandolo anche una cifra importante, ed è una priorità di questo mercato. Con Retegui ci sono stati dei contatti e ci sono dei contatti costanti con l’Atalanta. Il Milan vuole capire soprattutto la valutazione dell’Atalanta per il suo giocatore. La situazione di Vlahovic va analizzata costantemente sia per quanto riguarda il Milan sia per la Juve. Lo vuole espressamente Allegri perché lo conosce, sa che ha voglia di riscatto e viene da un ambiente in cui ha faticato molto nelle ultime due stagioni. Lo scoglio in questo momento enorme è l’ingaggio. Se Vlahovic dovesse abbassare le proprie pretese, il Milan c’è“.

Gimenez non è stato bocciato perché Allegri vuole valutare tutti i calciatori che avrà a disposizione. Una qualità dell’allenatore è non bocciare nessuno a priori. Ha visto la squadra da fuori è chiaro però di bocciature non ce ne sono. Se poi capisce che Gimenez non è funzionale al suo stile di calcio allo il quadro può cambiare. Io credo che su Gimenez il Milan debba avere un po’ di pazienza e puntarci“.