Domani l'esordio in Gold Cup del Messico di Gimenez

Il Messico di Santiago Gimenez, centravanti del Milan, ha giocato due amichevoli dagli esiti opposti: una sconfitta per 4-2 con la Svizzera, con gol del momentaneo 1-1 del Bebote, e una vittoria per 1-0 sulla Turchia. Non c'è stato, però, il "rompete le righe" perché ora il Messico sarà impegnato nella Gold Cup che si giocherà in Nord America. Gimenez sarà chiaramente uno dei protagonisti: la competizione per il Messico comincerà domani, nella notte italiana tra 14 e 15, con la partita contro la Repubblica Dominicana.

Ora per il Messico c'è l'impegno dalla Gold Cup che quest'anno si terrà tra Stati Uniti e Canada. Di seguito si riporta il calendario del Messico e di Gimenez con i relativi giorni e orari italiani:

15/06/2025, ore 04:15: Messico-Repubblica Dominicana

19/06/2025, ore 04:00: Suriname-Messico

23/06/2025, ore 04:00: Messico-Costa Rica