Gimenez consiglia il Milan: "Prenderei Johan Vasquez: sarebbe perfetto"

Santiago Gimenez si prepara ad affrontare la Gold Cup con il Messico, con la prima partita nella notte italiana tra il 14 e il 15 giugno alle ore 04:15 contro la Repubblica Dominicana. L'attaccante rossonero è stato ospite del podcast Vamos Show come riportato da Record.mx e si è improvvisato scout del Milan consigliando alla sua dirigenza un colpo di mercato.

Le parole di Santiago Gimenez che si improvvisa scout per il Milan: “Prenderei Johan Vásquez. È un difensore centrale molto forte, un professionista, un difensore centrale duro, con una mentalità vincente. Sarebbe perfetto per il Milan. Conosce il campionato, è qui in Italia da un po’, è stato costante, non si infortuna. Penso che sarebbe una buona idea prenderlo“.