Saelemaekers e il Milan si osserveranno reciprocamente durante il ritiro

vedi letture

Alexis Saelemaekers rientrerà alla base per il secondo anno consecutivo. L'anno scorso, anche un po' a sorpresa, il Bologna aveva rinunciato a esercitare l'opzione d'acquisto. Il belga si era fatto tutto il precampionato in rossonero, entrando nelle grazie di Fonseca e giocando addirittura da titolare la prima gara di campionato: poi però il prestito secco alla Roma. Con Ranieri ha vissuto una grande stagione e torna ancora più maturo: anche questa volta sarà a Milanello ai blocchi di partenza perché con i giallorossi non si è giunti a un accordo.

Il laterale belga sarà presente al ritiro che comincerà il 7 luglio a Milanello e inizierà un periodo di osservazione reciproca. Il Milan valuterà attentamente i progressi di Saelemaekers e l'adattabilità allo stile di Allegri che, di norma, ha una passione per giocatori estremamente duttili. Dall'altra parte anche il calciatore valuterà le intenzioni del club e del tecnico nei suoi confronti: sicuramente non si aspetta un ruolo da titolare fisso ma vuole giocare con continuità per non perdersi l'opportunità del Mondiale a fine stagione. Lo riporta il Corriere dello Sport.