esclusiva mn Paganini: "Allegri ha un nome per il dopo-Reijnders. Bayern e Napoli su Leao"

vedi letture

Mercato subito scoppiettante in casa Milan, che in poche settimane ha annunciato l'arrivo di Igli Tare come direttore sportivo e Massimiliano Allegri come allenatore. Il che porta ora a una vera e propria rivoluzione della rosa. Ne abbiamo parlato col collega della Rai nonché esperto di calciomercato, Paolo Paganini. Ecco le sue parole a MilanNews.it

Allegri è la scelta giusta?

"Sicuramente sì. Ma in generale mi convince la nuova struttura societaria del Milan, che è mancata l'anno scorso. Una struttura che potesse sorreggere squadra e tecnico. Igli Tare è un direttore sportivo bravo e competente, Allegri un allenatore che non ha bisogno di presentazioni e che peraltro conosce già l'ambiente del Milan".

È bastato un solo anno negativo e di fatto stiamo assistendo a una vera e propria rivoluzione

"Ci sono situazioni che hanno portato a tutto questo, del resto Theo e Maignan nel corso dell'anno hanno più volte dato segnali di insofferenza e se non ci sono più stimoli è giusto a questo punto fare cassa. Reijnders è certamente una cessione dolorosa, ma è vero che con quei soldi puoi prendere profili importanti per costruire un Milan che sia protagonista la prossima stagione".

55 milioni più 15 di bonus. Considerando il potere di spesa e il valore dell'olandese non si poteva chiedere di più?

"Forse si poteva ricavare qualche soldo in più, se pensiamo che Koopmeiners è stato ceduto alla Juve solo un anno fa per 60 milioni. A mio avviso il valore di Reijnders è superiore, però è anche vero che se il Milan ha deciso di venderlo a quelle cifre evidentemente oltre non poteva andare. Ma certamente è un giocatore da oltre 60 milioni".

Nella rivoluzione potrebbe essere coinvolto anche Rafa Leao

"Ci sono sirene forti del Bayern ma non solo, so che piace anche al Napoli. È un grande giocatore, non è continuo ma credo che con Allegri potrebbe fare il salto di qualità definitivo. Quindi spero che possa rimanere".

Chi al posto di Maignan?

"Secondo me il profilo che stanno seguendo è quello di Svilar della Roma, un giocatore che ha già dimostrato di dare sicurezza al reparto".

Più difficile trovare un terzino sinistro con le caratteristiche di Theo

"Vero, ma diciamo che non mi sembrava più integrato. Il valore non si discute ma nell'ultima stagione ci sono stati più lati negativi che positivi. Si stanno sondando parecchi profili, soprattutto all'estero, ma in questo momento non vedo la corsa disperata al sostituto. Si perfezioneranno le cessioni e poi via via si cercherà di chiudere i vari tasselli".

Allegri avrà molta voce in capitolo sul mercato, potrebbe arrivare qualche sua vecchia conoscenza

"Spinge molto per Rabiot, profilo che apprezza particolarmente e che è quello che poi andrebbe a sostituire Reijnders".

Intanto è in dirittura d'arrivo Luka Modric, che il 9 settembre compirà 40 anni

"Una leggenda del calcio e un grande professionista, per lui sarebbe il coronamento di un sogno. Vero, l'età è quella che è e non puoi pensare che faccia 30 partite da 90 minuti, ma il Milan non farà le coppe europee. E avere nello spogliatoio uno così ti aiuta sicuramente a cementare il gruppo e alzare il livello".

Che Milan vedremo con Allegri e soprattutto con che modulo?

"Un Milan camaleontico, Allegri ha dimostrato di sapersi adattare ai giocatori a disposizione e credo che la campagna acquisti poi indirizzerà il suo sistema di gioco".

Chiudiamo con una considerazione: sui social si è evidenziato come il Milan sia passato dall'essere dal Real Madrid d'Italia al Borussia Dortmund d'Italia. Tradotto: da un club che prende i migliori a un club di fascia alta ma che cede i migliori, come Reijnders

"Valutazione che ci può stare, ma il club ha dato un segnale prendendo un allenatore come Massimiliano Allegri e un ottimo direttore sportivo come Tare, quindi c'è un'idea di ricostruire ad alti livelli. Diciamo che siamo all'anno zero per il Milan, che riparte però da basi solide".