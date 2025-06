MN - Milan-Maignan tra mancata cessione, il ruolo di Allegri e il rinnovo: ecco cosa cambia

Si è chiusa la mini finestra di calciomercato attivata dalla Fifa per la Coppa del Mondo per club e il Milan ha finalizzato l’uscita di Tijjani Reijnders, ma non quella di Mike Maignan. Sono stati giorni molto intensi, fatti di contatti continui con il Chelsea sia da parte dell’entourage del giocatore sia da parte del Milan, che ha sempre tenuto il punto sulla valutazione del suo portiere anche se questo sta per entrare, dal 1° luglio, nel suo ultimo anno di contratto con i rossoneri.

Distanze sempre ampie

Fin dal principio, c’è stata una distanza di valutazione tra Milan e Chelsea in merito al valore economico del cartellino di Maignan. I blues non sono mai andati oltre i 15 milioni mentre i rossoneri ne hanno sempre chiesti 25. Una forbice ampia, che il Chelsea non ha mai provato a colmare in maniera concreta nonostante avesse incassato – fin da subito – il gradimento del giocatore. Il Milan è rimasto irremovibile e ha scelto di rimanere fedele alla sua linea di valutazione. Il Chelsea, da quanto ha fatto filtrare, non ha voluto farsi prendere la mano da questa finestra di mercato e ritiene che il Milan abbia cercato di ricavare più soldi di quanto ne possa valere oggi il cartellino di Maignan.

Milan-Maignan: cosa succede adesso

Il quesito su cosa accada ora tra i rossoneri e il loro portiere è logico e diretto. Andiamo per gradi. Massimiliano Allegri non considera un problema il fatto di dover giocare la prossima stagione con un portiere in scadenza di contratto, specie se poi il portiere ha le doti tecniche e temperamentali di Maignan. E non sarebbe la prima volta in casa Milan, come accadde nella 2020-21 con Donnarumma e altri. Tanto è vero che, salvo clamorosi ribaltoni, non gli dovrebbero essere tolti i gradi di capitano. Ma questa è una decisione che verrà presa nelle prossime settimane. Maignan, dal canto suo, ha fatto sapere che in caso di mancato passaggio al Chelsea, si sarebbe messo totalmente a disposizione del Milan per fare una stagione da grande professionista per poi lasciarsi la prossima estate.

Milan-Maignan: cosa può cambiare

Ma la finestra di calciomercato estivo è ancora agli albori e la sensazione è che al Milan dovesse pervenire un’offerta da 25 milioni per Maignan da parte di un top club europeo, che magari gioca la Champions League, e tale destinazione fosse gradita al giocatore, non è da escludere una partenza con il Milan che si troverebbe poi nelle condizioni di tornare sul mercato per prendere un titolare mentre con la permanenza di Mike, ha a disposizione un anno per fare la scelta giusta su chi sarà il prossimo titolare rossonero.

Rinnovo Maignan: ci sono le condizioni per un riavvicinamento?

Nel momento in cui scriviamo è difficile poter pensare che ci possa essere un risanamento dei rapporti tra le parti in materia di rinnovo di contratto. Poi, nei prossimi mesi, tutto può accadere con entrambe le parti che dovranno fare un passo verso l’altro per cercare di mettersi alle spalle i mesi passati. Ma questo ce lo dirà solo il tempo.