MN - Casa Milan, l'agente Giuffrida è arrivato nella sede rossonera

Pochi minuti fa, Gabrielle Giuffrida, noto procuratore sportivo, è arrivato a Casa Milan per incontrare la dirigenza del club di via Aldo Rossi. Tra i suoi assisti ci sono il portiere Vicario del Tottenham, il difensore Dragusin del Tottenham, l'attaccante Gudmundsson della Fiorentina, il centrocampista Traoré dell'Auxerre, il centrocampista Torreira del Galatasaray, il centrocampista Boloca del Sassuolo e anche il difensore del Milan Futuro, Gabriele Minotti. Da capire se l'agente è lì per parlare di uno dei giocatori di cui cura gli interessi o se è lì come intermediario per qualche altra operazione di mercato.

Intanto questa mattina il Milan ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Tijjani Reijnders al Manchester City: "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tijjani Reijnders al Manchester City FC. Il Club ringrazia Tijjani per l'impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata, e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali".