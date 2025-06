Theo si promette all'Atletico: il Milan e i Colchoneros si verranno incontro

Chiusa, per il momento, la porta su Mike Maignan, per il quale è saltato il trasferimento al Chelsea nelle ultime ore sella sessione straordinaria di calciomercato che si è conclusa ieri sera alle ore 20, il focus rossonero si sposterà nei prossimi giorni esclusivamente su Theo Hernandez che vive una situazione simile a quella del portiere connazionale ma che nelle prossime settimane potrebbe più facilmente arrivare a una risoluzione in grado di accontentare tutti.

Promesso all'Atletico

Nella giornata di ieri la redazione di MilanNews.it ha riportato come Theo Hernandez avesse individuato nell'Atletico Madrid la sua destinazione gradita, considerando che l'avventura con il Milan sembra ormai essere giunta ai titoli di coda. Come conferma Tuttosport questa mattina, il terzino francese, che va in scadenza tra un anno, ha un rapporto difficilmente recuperabile con il club che negli ultimi giorni aveva accettato i 30 milioni offerti dall'Al Hilal. A fare muro è stato lo stesso calciatore che vorrebbe continuare a giocare in Europa e ha trovato nei Colchoneros la meta preferita. L'accordo con la squadra del Cholo è già stato trovato e il terzino spinge per il ritorno a Madrid, dove già fu protagonista nel settore giovanile fino al 2016.

Venirsi incontro

Al momento la distanza tra la domanda del Milan e l'offerta dell'Atletico è molta. I rossoneri partono quantomeno dalla proposta che avevano ricevuto dall'Arabia Saudita, i madrileni mettono sul piatto la metà, 15 milioni. Da parte sua il club di via Aldo Rossi non ha molto margine di manovra e con il passare dei giorni dovrà necessariamente fare dei passi verso il club biancorosso a patto che anche dalla Spagna scendano a compromessi. La sensazione è che, comunque, ci si possa venire incontro per sistemare una situazione che accontenterebbe tutte le parti in gioco: il Milan ha già Maignan in scadenza, tenersi in rosa due giocatori così e con questa situazione contrattuale potrebbe essere controproducente. In tutto questo è già scattata la ricerca all'erede, sulla lista i nomi di Zinchenko, Cambiaso, Udogie e De Cuyper.