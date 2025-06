Ecco quanti soldi ha già incassato il Milan dalle cessioni: adesso vanno spesi, bene

La cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City (qui il comunicato ufficiale di questa mattina) non è stata certo una sorpresa per i tifosi del Milan che già da alcuni giorni, se non settimane, si erano messi il cuore in pace nel dover dire addio, dopo soli due anni, a uno dei giocatori più forti della rosa. Il calciatore olandese non è l'unico che ha portato risorse nelle casse rossonere in questo periodo, ce ne sono altri e altri potrebbero essercene nei prossimi giorni. Tutto, oggi, sta in come queste risorse saranno investite.

Quanti soldi ha già incassato

Il Milan a oggi, dopo la cessione del centrocampista olandese, ha già ceduto a titolo definitivo tre calciatori in questo mercato. Uno, come detto è Reijnders, che si trasferisce in Inghilterra al costo complessivo di 70 milioni. Di questi il club rossonero ne vedrà subito circa 55/57 che costituiscono la parte fissa, il resto sono bonus facili o difficili che comunque potenzialmente possono entrare nelle casse rossonere. A questi di vanno aggiunti i 14 milioni più 3 di bonus del riscatto di Pierre Kalulu oltre che i 4 milioni con cui il Boca Juniors ha acquistato Marco Pellegrino. Considerato i costi totali delle intere operazioni, in via Aldo Rossi avranno - milione più, milione meno - circa 90 milioni da reinvestire sul mercato.

Vanno spesi, bene

Il tema sarà proprio questo, utilizzare questi soldi che sono entrati per il mercato in entrata, alcuni dei quali - quelli di Reijnders - rappresentano un vero e proprio sacrificio, checché ne dica la dirigenza rossonera. In altre parole, i soldi guadagnati vanno spesi e vanno spesi bene. Il Milan con le cessioni già fatte e con quelle in programma - da Musah a Theo, passando da tanti esuberi e situazioni poco chiare come quelle di Maignan, Saelemaekers e Bennacer per citarne solo tre - sostanzialmente comincerà un nuovo progetto con a capo Igli Tare e Massimiliano Allegri. Importante che la dirigenza li lasci lavorare e gli dia la disponibilità economica necessaria per farlo. Solo così il Milan potrà tornare in Europa subito e solo così il Diavolo potrà tornare a competere per le posizioni che contano.

