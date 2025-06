Tare incontrerà la proprietà del Milan la prossima settimana: obiettivo extra budget per il mercato

Definite alcune cessioni importanti, su tutte quella di Tijjani Reijnders al Manchester City, il Milan ha ricavato oltre 90 milioni di euro che verranno reinvestiti nel calciomercato per andare a rinforzare e completare la rosa di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. L'intenzione è quella di lavorare tanto, e bene, in ogni reparto, motivo per il quale gli introiti delle cessioni potrebbero non bastare ad Igli Tare.

Stando a quanto riportato dai colleghi di Sportitalia, per metà della prossima settimana è previsto anche un summit tra il direttore sportivo e la proprietà rossonera per ottenere un extra budget, dato che l'intenzione del dirigente albanese è quella di investire cifre più importanti in due ruoli in particolare: il centravanti (Vlahovic su tutti) e il difensore centrale.