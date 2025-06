MN - Intesa verbale tra Milan e Napoli per Musah: operazione verso la chiusura per una cifra attorno ai 25 milioni di euro

Musah si avvia a lasciare il Milan. Infatti, come appreso dalla nostra redazione, c’è già un’intesa verbale tra Milan e Napoli per il trasferimento di Yunus Musah. Le due società stanno lavorando agli ultimi dettagli per definire l’accordo, in particolare sulla cifra finale comprensiva dei bonus. Al momento, la valutazione complessiva dell’operazione si aggira attorno ai 25 milioni di euro. L’affare è ben avviato e si avvicina alla conclusione, con la chiusura prevista nei prossimi giorni salvo imprevisti.

Musah-Milan, amore mai sbocciato

Yunus Musah è quindi pronto a lasciare il Milan dopo due stagioni vissute tra poche luci e parecchie ombre. Arrivato nell’estate del 2023 con grandi aspettative, il centrocampista statunitense aveva mostrato segnali incoraggianti sotto la guida di Stefano Pioli. Nel corso della sua prima annata in rossonero, infatti, Musah aveva evidenziato una crescita costante, guadagnandosi minuti e fiducia all’interno di una mediana già competitiva.

Tutt’altra storia la stagione appena conclusa. Con il passaggio in panchina prima a Paulo Fonseca e poi a Sérgio Conceição, Musah ha faticato a trovare spazio e continuità. Le sue prestazioni non sono mai decollate e il feeling con l’ambiente di San Siro non è mai sbocciato del tutto.

A pesare sul bilancio complessivo, anche l’assenza di reti: Musah lascia il Milan senza aver mai trovato il gol in partite ufficiali, un dato che racconta molto delle sue difficoltà nell’imporre la propria presenza offensiva.

Di Antonio Vitiello