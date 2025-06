Papà Reijnders: "Tijjani, dopo due anni meravigliosi, lascia il Milan: club che è per sempre nei nostri cuori"

Tijjani Reijnders saluta il Milan e diventa, come si sapeva ormai da giorni, un nuovo calciatore del Manchester City. Il centrocampista olandese ha firamto un contratto fino al 2030 con i britannici e saluta Milanello dopo appena due stagioni. In due anni Reijnders ha giocato 104 partite e segnato 19 gol, vincendo quest'anno il premio di miglior centrocampista del campionato di Serie A. Soprattutto Reijnders ha lasciato un segno in campo e nei tifosi che lo avevano eletto tra i preferiti della rosa.

Martin Reijnders, papà di Tijjani ed ex calciatore, ha espresso le sue emozioni sul proprio profilo di LinkedIn, guardando con ottimismo al futuro ma anche ringraziando per quello che è stato il recente passato: "Tijjani al Manchester City! Dopo due anni meravigliosi per lui, lascia il Milan, il club che è per sempre nei nostri cuori! Domani inizia la preparazione per la Coppa del Mondo per Club! Nuovo capitolo, non vediamo l'ora!"