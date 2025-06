Nazionali, valanga Olanda contro Malta: gli orange vincono 8-0

Si sono concluse le gare di serata valide per la qualificazione ai Mondiali negli Stati Uniti del 2026. L'Olanda si impone con un netto 8-0 contro Malta e resta al primo posto del proprio girone a quota sei punti. Ad aprire il match è la doppietta di Memphis Depay, con la rete del capitano Virgil Van Dijk che ha chiuso il discorso già dopo venti minuti. Nella ripresa gioia anche per Xavi Simons, Lang, Van de Ven e doppietta per Malen.

Non partecipa alla festa il futuro sposo del City, Tijjano Reijnders, rimasto in panchina per tutta la durata del match.