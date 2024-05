Pioli: "Lontani da City e Real, non da Atalanta e Roma. Il rimpianto di quest'anno è legato ai giallorossi"

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari. Il tecnico rossonero commenta la tre giorni di coppe che ha visto l'Atalanta staccare il biglietto per la finale di Dublino, obiettivo che per il Milan era diventato principale e poi fallito dopo l'eliminazione ai quarti di finale per mano della Roma. E si ritorna anche alle dichiarazioni prima della sfida contro i giallorossi, quando lo stesso Pioli dichiarò che il Milan non fosse troppo lontano da Real Madrid e Manchester City.

"Ero stato anche preso in giro per aver detto che l'Atalanta fosse una delle favorite. Real-City? Solo un anno fa eravamo arrivati in semifinale di Champions, poi solo l'essere eliminati dall'Inter ha fatto ridurre l'importanza del traguardo. Poi quest'anno abbiamo dimostrato di essere lontani da queste squadre. Ma non voglio andare sul futuro... Quest'anno siamo rimasti lontani da Real e City, poi non siamo lontani da Atalanta e Roma. I rimpianti di quest'anno sono le due partite con la Roma".