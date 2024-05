Dortmund finalista di Champions, Pioli: "Se Giroud avesse segnato quel rigore..."

vedi letture

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Cagliari. Il tecnico rossonero incalzato dai giornalisti presenti, commenta la tre giorni di coppe europee che ha visto il Borussia Dortmund finalista di Champions League. La squadra di Edin Terzic era inserita nello stesso girone dei rossoneri e crescono i rimpianti per come è andata a finire. A Dortmund, nonostante un Milan superiore, l'incontro finì 0-0 mentre nella sfida decisiva a San Siro un rigore fallito nei primi minuti da Giroud ha cambiato la storia, poi complicata dagli infortuni a catena.

"Essere al top nella partita singola o nel doppio confronto fa la differenza. Loro sono quinti a 25 punti dal Bayer Leverkusen. Nell'annata hanno avuto momenti difficili, poi in Europa sono stati bravi a sfruttare i momenti positivi. Poi potrei dire che se Giroud avesse segnato il rigore forse li avremmo avuti, ma l'occasione l'hanno avuta anche loro e l'hanno sfruttata".