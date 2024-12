probabile formazione Fonseca si affida nuovamente a Jimenez e Liberali

Per in Milan sempre più lontano dalle prime posizioni, i rossoneri sono attualmente ottavi, la sfida di domani sera al Bentegodi contro l'Hellas Verona prende un'importanza quasi inusuale. La squadra ha talento e non c'è dubbio, ma ora è il momento di iniziare a mettere in cascina seriamente punti per poter, a fine anno, arrivare almeno in Champions League. Domani però si va a Verona senza otto giocatori: Florenzi, Bennacer, Jovic, Musah, Loftus-Cheek, Okafor Pulisic e Morata, alle prese con una fastidiosa tonsillite. Le scelte di formazioni sono quindi quasi obbligate.

A partire dall'attacco: Fonseca in conferenza ha confessato che ad inizio settimana aveva pensato seriamente alla possibilità di cominciare la sfida con la doppia punta, ma l'assenza di Morata rende impossibile la soluzione. Giocherà Abraham, con Camarda pronto a subentrare. Alle spalle dell'inglese lo stesso tridente sceso in campo contro il Genoa: Leao, Liberali e Chukwueze. E anche la stessa mediana: Reijnders e Fofana. L'interrogativo più grande però riguarda la difesa: Theo Hernandez va ancora in panchina? Nei giorni scorsi il francese, è emerso da Milanello, si è allenato con un piglio diverso. Oggi Fonseca in conferenza ha assicurato che la panchina di domenica non si tratta di una punizione, ma un modo per fargli trovare la miglior condizione e farlo tornare ad essere il giocatore devastante che tutti conoscono. Domani quindi dovrebbe giocare nuovamente Jimenez, che ha fatto molto bene contro il Genoa, andando a completare il reparto con Thiaw, Gabbia, Emerson e Maignan.

MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

22 Emerson Royal 46 Gabbia 28 Thiaw 20 Jimenez

29 Fofana 14 Reijnders

21 Chukwueze 30 Liberali 10 Leao

90 Abraham

All.: Fonseca

A disp.: 57 Sportiello, 96 Torriani, 2 Calabria, 23 Tomori, 31 Pavlovic, 19 Theo Hernandez, 42 Terracciano, 55 Vos, 73 Camarda.

Indisponibili: Florenzi, Bennacer, Loftus-Cheek, Pulisic, Jovic, Musah, Morata, Okafor.

Diffidati: Fofana

Squalificati: nessuno

DOVE VEDERE HELLAS VERONA-MILAN

Data: venerdì 20 dicembre 2024

Ora: 20:45

Stadio: Bentegodi

Tv: Dazn e Sky Zona Dazn (214)

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Del Giovane-Pagliardini

IV uomo: Perri

VAR: Serra

AVAR: Chiffi