Probabile formazione Frosinone: un Ibrahimovic di punta, Soulé la stella

Per Milan-Frosinone mister Di Francesco deve fare i conti oltre che con l'emergenza difesa anche con i guai del centrocampo. Assenti dalla sfida di San Siro i soliti Kalaj e Harroui oltre che Marchizza (per cui è previsto un lungo stop) e Lirola che proverà ad esserci col Torino settimana prossima. In dubbio Mazzitelli, Gelli e Brescianini i quali in questi giorni hanno alternato al lavoro col gruppo delle sedute personalizzate a causa di guai fisici, ma alla fine dovrebbero essere nella lista dei convocati. In difesa le scelte della linea a quattro sono obbligate: Monterisi a destra, Oyono a sinistra mentre i centrali saranno Okoli e Romagnoli con in porta Turati. In mediana insieme a Barrenechea in pole per una maglia da titolare c'è Bourabia. Soulé, Reinier e Ibrahimovic agiranno alle spalle di uno tra Cheddira-Cuni mentre per Kaio Jorge si prospetta inizialmente un'altra panchina.

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Oyono; Garritano, Barrenechea; Soulé, Reinier, Ibrahimovic; Cheddira. All. Di Francesco