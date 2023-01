Probabile formazione Inter: rientrano Calhanoglu e Barella, panchina per Lukaku

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Pochi dubbi per Simone Inzaghi, che non dovrebbe stravolgere l'undici di partenza visto col Verona nell'ultima di campionato. Brozovic lavora a parte e non sarà a disposizione, Lukaku nel migliore dei casi andrà in panchina: l'unica novità dovrebbe essere il ritorno di Barella a centrocampo, con Calhanoglu e Mkhitaryan ovviamente confermati. Il principale ballottaggio riguarda la fascia destra: Darmian in vantaggio su Dumfries, mentre a sinistra titolarissimo il milanese Dimarco, uno che il derby lo sente più di altri. Skriniar-Acerbi-Bastoni davanti a Onana, in attacco confermata la coppia d'attacco Dzeko-Lautaro.