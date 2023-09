probabile formazione Kjaer in coppia con Thiaw, Pioli non cambia il tridente

Archiviata la sosta per le nazionali, torna la Serie A. Per il Milan di Stefano Pioli subito un impegno di grandissima importanza: sabato alle 18 il derby contro l'Inter. Oltre al lungodegente Bennacer, il tecnico rossonero dovrà fare a meno di ben due difensore centrali: Tomori, squalificato nell'ultima giornata contro la Roma, e Kalulu, ai box per un problema fisico rimediato nell'ultima settimana. La coppia di centrali è, dunque, obbligata: Kjaer-Thiaw, con Pellegrino unica alternativa in panchina. Per il resto l'undici titolare non dovrebbe variare rispetto a quanto visto nelle prime tre uscite stagionali dei rossoneri. Questa la probabile formazione:

MILAN (4-3-3)

Maignan

Calabria, Thiaw, Kjaer, Theo

Loftus, Krunic, Reijnders

Pulisic, Giroud, Leao

All. Stefano Pioli

A disp.: Sportiello, Mirante, Florenzi, Pellegrino, Simic, Adli, Pobega, Zeroli, Musah, Chukwueze, Okafor, Luka Romero, Jovic, Chaka Traore.

Indisponibili: Bennacer, Kalulu

Squalificati: Tomori

Diffidati: /

Ballottaggi: /

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Sozza

Assistenti: Carbone - Giallantini

IV: Guida

VAR: Di Paolo

AVAR: Piccinini

DOVE VEDERE INTER-MILAN

Ore: 18.00

TV: DAZN

web: MilanNews.it