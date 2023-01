Probabile formazione Lazio: Immobile out, Sarri punta su F. Anderson e L. Alberto

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ancora senza Immobile, la Lazio affronterà il Milan con il tridente leggero: Felipe Anderson ‘falso nueve’, Pedro e Zaccagni ai suoi lati. Scontato anche il terzetto di centrocampo, con Luis Alberto elogiato da Sarri dopo le ultime due prestazioni: con lo spagnolo ovviamente gli altri due titolari, Cataldi in mediana e Milinkovic intermedio opposto. Dietro l’unico piccolo dubbio può essere tra Casale (nettamente in vantaggio) e Patric per affiancare l’ex di turno, Alessio Romagnoli. Lazzari, che rientra dalla squalifica, e Marusic i due terzini. Provedel in porta completa l’undici iniziale. Dovrebbe rientrare tra i convocati il difensore Gila, mai disponibile nel 2023.