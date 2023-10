probabile formazione Verso B.Dortmund-Milan: scelte quasi obbligate in mezzo al campo per Pioli

Tona la Champions League e il Milan, che ha pareggiato 0-0 all'esordio a San Siro contro il Newcastle, sarà impegnato sul campo del Borussia Dortmund nella seconda giornata del Girone F. Pochi dubbi di formazione per Stefano Pioli che ha scelte quasi obbligate in mezzo al campo viste le assenze per infortunio di Bennacer, Krunic e Loftus-Cheek: spazio dunque a Reijnders, Musah e Pobega, con Adli che dovrebbe invece partire inizialmente dalla panchina. Da capire chi agirà da regista tra l'olandese e l'americano. In difesa, davanti a Maignan, ci saranno Calabria e Theo Hernandez sulla fasce, mentre al centro Thiaw torna a fare coppia con Tomori. Nessuna sorpresa infine in attacco dove ci sarà il "solito" tridente composto Pulisic, Giroud e Leao.

LA PROBABILE FORMAZIONE

MILAN (4-3-3)

Maignan

Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez

Reijnders, Musah, Pobega

Pulisic, Giroud, Leao

All. Stefano Pioli

Indisponibili: Bennacer, Kalulu, Krunic, Caldara, Loftus-Cheek

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Szymon Marciniak POL

Assistenti: Paweł Sokolnicki POL - Tomasz Listkiewicz POL

IV uomo: Tomasz Musiał POL

VAR: Tomasz Kwiatkowski POL

AVAR: Piotr Lasyk POL

DOVE VEDERE MILAN-LAZIO

Stadio: San Siro, Milano (Mi)

Data e ora: mercoledì 4 ottobre, ore 21.00

Tv: Amazon Prime Video

Web: MilanNews.it