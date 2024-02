probabile formazione Verso il Monza, tre dubbi per Pioli: i ballottaggi

vedi letture

Archiviata l’andata dei PlayOff di Europa League, e qualificazione ben indirizzata grazie al netto 3-0 rifilato al Rennes, a Milanello si pensa già, ovviamente, al Monza e alla sfida di domenica sera dell’U-Power Stadium.

Si entra in una fase decisiva e tosta della stagione, con tanti impegni, difficili, e ravvicinati. È logico quindi che il mister inizi ad utilizzare la logica delle rotazioni, soprattutto per quei calciatori che fin qui hanno giocato sempre. Ad oggi sembrano essere tre i ballottaggi principali: il primo è in difesa, con la scelta che deve ricadere su uno fra Simic ed il rientrante Thiaw. Kjaer, non è un mistero, atleticamente non riesce a reggere tre partite in una settimana, quindi sarà in panchina. Gli altri due dubbi riguardano gli esterni d’attacco: Pulisic ha retto benissimo in questo mese in cui Chukwueze è stato impegnato con la Coppa d’Africa, con il nigeriano che sicuramente è più fresco del compagno statunitense. Di sicuro ci sarà staffetta durante la partita, bisognerà capire chi partirà dall’inizio. Così come bisognerà capire se questa è l’occasione giusta per far riposare Rafa Leao, decisivo anche giovedì in Europa League col suo gol che ha chiuso i giochi. C’è Okafor che scalpita, potrebbe giocare lui titolare. Infine, si va verso un turno di riposo per Giroud, che anche contro il Rennes ha dato letteralmente tutto: Jovic è pronto per sostituirlo. Per il resto ci sarà la miglior formazione possibile, soprattutto a centrocampo: ci sarà dall'inizio il terzetto Reijnders-Bennacer più Loftus-Cheek.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

42 Florenzi 82 Simic 46 Gabbia 19 Theo Hernandez

14 Reijnders 4 Bennacer

11 Pulisic 8 Loftus-Cheek 17 Okafor

15 Jovic

All: Stefano Pioli

A disp.: 57 Sportiello, 83 Mirante, 69 Nava, 24 Kjaer, 86 Nsiala, 28 Thiaw, 74 Jimenez, 95 Bartesaghi, 38 Terracciano, 7 Adli, 80 Musah, 81 Eletu, 10 Leao, 21 Chukwueze, 9 Giroud.

: Simic-Thiaw (60-40); Pulisic-Chukwueze (55-45); Okafor-Leao (60-40).: Kalulu, Pobega, Tomori, Calabria.: /: Musah, Loftus-Cheek, Florenzi

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Andrea Colombo di Como.

Assistenti: Filippo Valeriani - Stefano Del Giovane

Quarto uomo: Francesco Fourneau

VAR: Valerio Marini

AVAR: Marco Guida

DOVE VEDERE MONZA-MILAN

Data: Domenica 18 febbraio 2024

Ore: 20.45

Stadio: U-Power, Monza

TV: Dazn, Zona DAZN

Web: MilanNews.it