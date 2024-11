probabile formazione Verso Milan-Empoli - Torna Morata, Fonseca schiera Musah

"È importante lavorare sul problema. Abbiamo vinto: va tutto bene? No". È un Fonseca più che mai realista quello che ha presentato la sfida di domani pomeriggio a San Siro contro l'Empoli. L'allenatore portoghese dice di essere consapevole di essere sempre sotto pressione, ma la gara di domani ha una rilevanza particolare, soprattutto perché il Milan non vince in Serie A da inizio novembre contro il Monza e intanto le avversarie ai primi posti in classifica corrono spedite.

Sempre in conferenza Fonseca è tornato sull'argomento due punte, rivelando come sia una possibilità, in generale, sempre concreta per il suo Milan. Ma non dovrebbe essere riproposta contro l'Empoli, visto che dietro Morata giocheranno Musah, Pulisic e Leao: il sistema provato oggi sembra proprio quello schierato a Madrid contro il Real. A centrocampo la coppia Reinders e Fofana, mentre in difesa dovrebbe tornare dall'inizio Emerson Royal dopo che contro lo Slovan Bratislava è stato il turno di Calabria.

MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

22 Emerson 28 Thiaw 46 Gabbia 19 Theo

29 Fofana 14 Reijnders

80 Musah 11 Pulisic 10 Leao

7 Morata

A disp.: 57 Sportiello, 96 Torriani, 2 Calabria, 42 Terracciano, 23 Tomori, 31 Pavlovic, 21 Chukwueze, 8, Loftus-Cheek, 17 Okafor, 90 Abraham All. Paulo Fonseca.

Squalificati: /

Diffidati: Fofana

Indisponibili: Bennacer, Florenzi, Jovic

Ballottaggi: /

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Dionisi

Assistenti: Garzelli - Yoshikawa

IV Ufficiale: Rutella

VAR: Pairetto

AVAR: Pagnotta

DOVE VEDERE MILAN-EMPOLI

Data: sabato 30 novembre 2024

Ora: 18:00

Stadio: San Siro, Milan

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it