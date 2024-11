probabile formazione Verso Milan-Juve: Pulisic verso la panchina, coppia inedita in difesa

Giorni di lavoro a Milanello, con Fonseca che ha avuto a disposizione tutto il gruppo squadra tranne gli infortunati Bennacer, Florenzi e Jovic. Il tecnico portoghese ha svolto varie prove in vista del match di questo pomeriggio a San Siro contro la Juventus di Thiago Motta, che in questa stagione di Serie A non ha mai perso. Sfida importantissima per misurare le ambizioni scudetto del Milan, che ha assolutamente bisogno di punti per rimanere attaccato al gruppetto di testa.

Negli ultimi due giorni però Pulisic non è stato al meglio e la sua titolarità è in dubbio: lo statunitense va verso la panchina, al suo posto è pronto Loftus-Cheek per giocare dietro la punta, Morata. Sulla destra, a prescindere da Pulisic/Loftus, ci sarà Chukwueze, a sinistra Leao. In difesa possibile mossa a sorpresa: Fonseca è pronto a schierare la coppia inedita Gabbia e Thiaw, con Tomori in panchina. Il resto della formazione al momento non prevede grandi sorprese: a centrocampo i titolarissimi Fofana e Reijnders, in porta Maignan e come terzini Theo ed Emerson.

MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

22 Emerson 46 Gabbia 28 Thiaw 19 Theo

29 Fofana 14 Reijnders

21 Chukwueze 8 Loftus-Cheek 10 Leao

7 Morata

A disp.: 57 Sportiello, 96 Torriani, 2 Calabria, 42 Terracciano, 23 Tomori, 31 Pavlovic, 18 Zeroli, 80 Musah, 11 Pulisic, 17 Okafor, 90 Abraham, 73 Camarda. All. Paulo Fonseca.

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Indisponibili: Bennacer, Florenzi, Jovic

Ballottaggi: Loftus-Cheek/Pulisic.

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE DI MILAN-JUVENTUS

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Peretti-Baccini

IV Ufficiale: Zufferli

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paterna

DOVE VEDERE MILAN-JUVENTUS

Data: sabato 23 novembre 2024

Ora: 18:00

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN

Web: MilanNews.it