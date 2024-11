probabile formazione Verso Monza-Milan: tornano Theo e Reijnders, Leao ancora in panchina

Per la sfida in casa del Monza, Paulo Fonseca recupererà diversi giocatori: torneranno infatti a disposizione del tecnico rossonero Davide Calabria, Tammy Abraham, Theo Hernandez e Tijjani Reijnders (i primi due erano infortunati, gli ultimi due hanno invece saltato il Napoli per squalifica). Dopo la sconfitta contro il Napoli, i rossoneri hanno bisogno di tornare subito alla vittoria e per questo l'allenatore portoghese dovrebbe fare poco turnover, nonostante martedì sia in programma la complicatissima trasferta di Champions League in casa del Real Madrid. Piccolo problema per Jovic durante l'allenamento odierno quando il serbo sembrava recuperato: per precauzione non sarà della partita. Abraham invece torna e va in panchina con un tutore alla spalla.

Rispetto all'ultima partita contro il Napoli, la difesa milanista potrebbe essere rivoluzionata: a destra niente ritorno dal primo minuto di Calabria: gioca Terracciano, con Emerson Royal che va in panchina. A sinistra torna Theo Hernandez. La coppia centrale avrà continuità: tocca ancora a Thiaw e Pavlovic, mentre Tomori continua ad essere escluso. A centrocampo ci saranno il "solito" Fofana e Reijnders.

Per quanto riguarda l'attacco, altra esclusione per Leao: Fonseca lo riproporrà dalla panchina come contro il Napoli. Al posto del portoghese giocherà ancora una volta Okafor. A destra verrà confermato Chukwueze, mentre il trequartista alle spalle di Morata sarà Pulisic che ha recuperato dalla gastroenterite che non gli ha permesso di giocare titolare martedì contro i campani.

MILAN 4-2-3-1

16 Maignan

42 Terracciano 28 Thiaw 31 Pavlovic 19 Theo Hernandez

29 Fofana 14 Reijnders

21 Chukwueze 11 Pulisic 17 Okafor

7 Morata

A disposizione: 57 Sportiello, 96 Torriani, 22 Emerson Royal, 23 Tomori, 2 Calabria, 80 Musah, 8 Loftus-Cheek, 10 Leao, 90 Abraham.. All. Paulo Fonseca

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Indisponibili: Bennacer, Florenzi, Gabbia, Jovic

Ballottaggi: /

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: FELICIANI

Assistenti: BERCIGLI – PERROTTI

IV uomo: MARIANI

VAR: SERRA

AVAR: MARESCA

DOVE VEDERE MONZA-MILAN

Data: sabato 2 novembre 2024

Ore: 20.45

Stadio: U-Power Stadium, Monza

TV: DAZN, Sky

Web: MilanNews.it