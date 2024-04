probabile formazione Verso Roma-Milan: riecco Tomori e Maignan, tutti i titolari presenti

Ora o mai più. Questo è il mantra di questi giorni dalle parti di Milanello. Giovedì sera, alle ore 21 presso lo stadio Olimpico di Roma, il Milan scenderà in campo per cercare di strappare il pass per le semifinali di Europa League. Di fronte si troverà una Roma forte del vantaggio di una rete accumulato a San Siro nella gara di andata. Per la rimonta serve un'impresa in un'atmosfera bollente: la competizione europea è l'ultima chance di trofeo per il Diavolo quest'anno e potrebbe essere l'ultima spiaggia anche per Stefano Pioli in vista del suo futuro sulla panchina del Milan. Per questo, specie dopo il primo atto in cui è stato sorpreso da De Rossi, il tecnico rossonero studia la miglior squadra possibile.

Sono due i ritorni importanti per Pioli: il primo è Mike Maignan tra i pali, dopo l'assenza a Reggio Emilia; il secondo è Fikayo Tomori al centro della difesa in coppia con Matteo Gabbia. L'inglese ha saltato la gara di andata per squalifica e quella con il Sassuolo per evitare un giallo che lo avrebbe tolto dal derby. In panchina ci sarà Thiaw ma non Kjaer fermato da un problema fisico (non grave) dopo la gara di domenica. Sulla fasce confermati i titolati Calabria e Theo Hernandez. Nei due di centrocampo dovrebbe esserci spazio, come all'andata, per Bennacer e Reijnders. Davanti, invece, Pioli potrebbe confermare i soliti quattro: il tridente Pulisic-Loftus- Leao, alle spalle dell'unica punta Giroud. Lo stato di forma di Chukwueze però potrebbe far cambiare le cose al tecnico rossonero: in quel caso si potrebbe vedere Loftus in panchina e Pulisic spostato sulla trequarti.

MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

2 Calabria 23 Tomori 46 Gabbia 19 Theo Hernandez

4 Bennacer 14 Reijnders

11 Pulisic 8 Loftus-Cheek 10 Rafa Leao

9 Giroud

All. Pioli

A disp.: Sportiello, Nava, Thiaw, Florenzi, Terracciano, Adli, Musah, Chukwueze, Jovic, Okafor

Indisponibili: Pobega, Kalulu, Kjaer

Diffidati: Maignan, Calabria, Musah, Leao

Squalificati: Nessuno

Ballottaggi: Loftus-Cheek-Chukwueze (60-40)

Di seguito la designazione completa:

Arbitro

Szymon Marciniak POL

Assistenti

Tomasz Listkiewicz POL

Adam Kupsik POL

Quarto uomo

Paweł Raczkowski POL

Video Assistant Referee

Tomasz Kwiatkowski POL

Assistente Video Assistant Referee

Bartosz Frankowski POL

DOVE VEDERE ROMA-MILAN

Data: giovedì 18 aprile 2024

Ore: 21.00

Stadio: Olimpico, Roma

TV: DAZN, Sky, Rai1

Web: MilanNews.it