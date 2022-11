Prolungamento dopo Torino, Pioli: "L'ho apprezzato. Vogliamo il Milan sempre più grande"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli ha parlato anche del suo rinnovo in conferenza stampa oggi pomeriggio, alla vigilia del decisivo match di Champions League contro il Salisburgo. Queste le parole del mister in merito al fatto che il prolungamento sia arrivato appena dopo una sconfitta come quella di Torino: "Ho apprezzato molto anche questa cosa, così come ho apprezzato che la società poteva allungarmi il contratto di un anno e invece l'ha fatto con tempi più lunghi. E' un segnale importante, spero che il nostro percorso insieme sia solo all'inizio. Vogliamo rendere il Milan sempre più grande con obiettivi sempre più ambiziosi. Devo ringraziare la proprietà e il club, qui mi sento apprezzato e stimato e questo per un allenatore è fondamentale".