Pronostico Milan-Empoli, il Diavolo deve rialzarsi in Serie A: le quote

Riportato dal sito Tuttomercatoweb, questo il pronostico di Milan-Empoli sulla carta in favore della squadra di Paulo Fonseca, che però, per ammissione dello stesso tecnico portoghese, fa più fatica con le cosiddette "provinciali" rispetto a giganti come il Real Madrid. San Siro sarà teatro della sfida di sabato pomeriggio alle ore 18, importante per rilanciare le ambizioni dei rossoneri che in questo momento sarebbero solamente in zona Conference League.

Pronostico Milan Empoli

La vittoria in terra slovacca non illuda, il Milan visto in Champions è stato pessimo quanto quello di campionato contro la Juventus. Si rivedrà Alvaro Morata, assente per squalifica in coppa, grande curiosità attorno a Rafa Leao, decisivo in Slovacchia. Rossoneri che hanno pareggiato le ultime due partite. In casa, porta inviolata in 4 delle ultime cinque uscite con l'eccezione del ko casalingo contro il Napoli (0-2). Empoli abbonato fin qui ai pareggi, ben 7 su 13 partite giocate: ha già fermato diverse big come Juventus, Fiorentina e Roma, quest'ultima addirittura battuta all'Olimpico. Una sola sconfitta fin qui nelle sei trasferte giocate, i toscani hanno sempre segnato lontano dal "Castellani". E viste le recenti defaillances della difesa rossonera i bookmakers ritengono possibile che la partita finisca con reti da ambo le parti. Per Admiralbet la quota è 2.05; per Netbet e Betsson 2.04; per Betway 2.02; per LeoVegas 1.94.