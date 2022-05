Proposta per un maxi schermo a Milano per Sassuolo-Milan. Palla alla Giunta del Comune

MilanNews.it

© foto di Andrea Pasquinucci

Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia al Comune di Milano, si è così espresso sulla possibilità di installare un maxi schermo in città per Sassuolo-Milan: "La giunta del Comune di Milano si attivi per individuare, in accordo con la prefettura, un luogo in città dove posizionare un maxischermo per permettere ai tifosi milanisti di vedere la partita di domenica per prevenire eventuali criticità. Tra le location possibili ci sono l’Arena Civica o piazza Duca d’Aosta, in una posizione facilmente raggiungibile lontano sia da San Siro sia dal Duomo. Ritengo che un’iniziativa di questo tipo promossa dal Comune sarà certamente meglio gestibile da chi sarà impegnato nel controllo della festa scudetto e si potranno prevenire criticità nell’afflusso dei tifosi nelle vie centrali della città e di deflusso dallo stadio o dal luogo del maxischermo, evitando il più possibile il contatto tra opposte tifoserie. Purtroppo siamo abbastanza abituati a vedere che da un semplice sfottò campanilistico si passi all’uso della violenza. L’importante è non farsi cogliere impreparati".