Prove di normalità in Spagna: la capienza negli stadi torna al 100% dal primo ottobre

Buone notizie per tutti gli appassionati di calcio in Spagna. Il Ministero della Salute e i governi delle regioni autonome si sono incontrati questa mattina presso il Consiglio del Sistema Sanitario Nazionale e hanno raggiunto un accordo per aumentare la capienza di pubblico nei grandi eventi, tra i quali figura anche il campionato di calcio. Dal primo ottobre, quindi, la capienza tornerà al 100%, con l'obbligo di mascherina e tutti i controlli e le misure del caso. La sfida tra Atletico e Barcellona in programma nel weekend potrà dunque essere disputato in un Wanda Metropolitano tutto esaurito.