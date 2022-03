PSG, Donnarumma: "Giorni non semplici, sarò più forte"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "L'eliminazione dalla Champions è stata un duro colpo. I due giorni passati non sono stati semplici, ma è proprio da questi momenti di difficoltà che si viene fuori più forti. Ora bisogna pensare al presente, a vincere la Ligue, dando tutto come ho sempre fatto per questa maglia, per questo Club e per i nostri tifosi. Ripartiamo subito insieme! Allez Paris". Così, in un post sul proprio account ufficiale di Instagram, Gigi Donnarumma, portiere del Paris Saint-Germain, finito nell'occhio del ciclone dopo la sconfitta dei francesi contro il Real Madrid. Donnarumma ha avviato indirettamente la rimonta dei 'Blancos' con una leggerezza in occasione del primo dei gol di Karim Benzema. (ANSA).