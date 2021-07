PSG, Donnarumma inizialmente guadagnerà meno rispetto all'offerta del Milan

Gigio Donnarumma è sicuramente il giocatore più atteso a Parigi. Fresco campione d'Europa con l'Italia, il portiere classe '99 sta per iniziare un nuovo capitolo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, che cita dati de L'Equipe, Gigio inizialmente guadagnerà 7 milioni di euro netti all'anno, un milione in meno rispetto a quanto gli offriva il Milan. Saranno poi i bonus a incrementare, eventualmente, il guadagno, ma siamo lontani dai 12 milioni di cui si parlava. Inizialmente, Gigio guadagnerà meno di Keylor Navas, suo attuale competitor per il ruolo di primo portiere del PSG. Il classe '99 ex Milan, in caso di stagione trionfante tra campionato e Coppe europee, arriverebbe a guadagnare 10 milioni. Soprattutto se si imponesse come titolare tra i pali.