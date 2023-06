PSG, ecco l'annuncio: Messi dice addio. Sabato ultimo match

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Lionel Messi lascerà il Paris Saint-Germain al termine della stagione. Lo ha annunciato Christophe Galtier in conferenza stampa, annunciando che quella di sabato sarà l'ultima gara al Parc des Princes del fuoriclasse argentino: "Ho avuto il privilegio di allenare il miglior giocatore della storia del calcio. Questa sarà la sua ultima partita al Parc des Princes e spero che venga accolto nel miglior modo possibile. Quest'anno è stato un elemento importante, sempre disponibile.

Le critiche non le trovo per niente giustificate. Con il Mondiale in mezzo, ha finito la stagione con 21 gol e 20 assist... è sempre stato a al servizio della squadra ed è stato un grande privilegio accompagnarlo per tutta la stagione".