PSG, Mbappé e il suggerimento di Macron: "Gli ho solo consigliato di rimanere in Francia"

© foto di Samantha Zucchi/Insidefoto/Image

Ci sarebbe addirittura lo zampino di Emmanuel Macron, Presidente della Repubblica Francese, dietro al rinnovo di contratto di Kylian Mbappe con il PSG. Ad ammetterlo, lo stesso numero uno dello stato transalpino: "Sì, ho avuto una conversazione con lui prima che prendesse una decisione sul futuro. Gli ho semplicemente consigliato, in modo del tutto informale, di rimanere in Francia. Come presidente credo sia mia responsabilità tutelare il paese su precisa, ed amichevole, domanda. Mai sono intervenuto in un trasferimento, come ogni altro cittadino quando si parla di questioni calcistiche mi interessa solo vedere una bella partita e tifare. Nel mio caso per l'Olympique Marsiglia".