PSG, Messi: "Affrontare il Barcellona sarebbe bello ma strano"

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - "Voglio vincere, voglio continuare a competere a livelli alti e non ho avuto dubbi sul Psg perché questo club vuole crescere. Non so se giocheremo contro il Barcellona, potrebbe essere bello tornare a Barcellona al Camp Nou, magari in uno stadio pieno. Potrebbe anche essere strano tornare a Barcellona con una maglia diversa, vedremo...". Lo ha detto Lionel Messi, nella sua prima conferenza stampa da calciatore del Paris Saint-Germain. (ANSA).