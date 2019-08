PSG, per il portiere del prossimo futuro c'è Keylor Navas

Il Paris Saint Germain sta già preparandosi ad un'eventuale fumata nera nella difficile trattativa per arrivare a Donnarumma. Infatti, secondo quanto appreso da RMC Sport, i parigini sarebbero disposti ad accontentare la richiesta di Thomas Tuchel, che avrebbe espressamente richiesto il portiere costaricano in forza al Real Madrid, nel quale però è chiuso da Courtois e per questo ha richiesto la cessione. La difficioltà ad arrivare al portiere titolare della Nazionale potrebbe indurre il club dello sceicco Al Khelaifi a puntare dritto al portiere dei Blancos.