PSG, Pochettino: "Finale di Champions? Immaginavamo di esserci noi"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Intervistato da Cadena COPE, Mauricio Pochettino, tecnico del PSG, si è così espresso anche sulla finale di Champions League in programma domani sera a Parigi fra Real Madrid e Liverpool: "Ho un'ottima relazione con la gente di Liverpool e con mister Klopp, ma non posso nascondervi che da giocatore ho sempre avuto un debole per il Real. La cosa importante sarà assistere a uno spettacolo divertente, e che vinca il migliore! In una finale possono succedere tante cose, personalmente mi dispiace perché immaginavamo di esserci noi", le dichiarazioni del tecnico argentino.