PSG, quanto lavoro per Antero Henrique! Tanti esuberi da piazzare, la Serie A ne attende alcuni

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di

Sfoltire la rosa, poi chiudere il mercato in bellezza. Gli obiettivi di Antero Henrique e Luis Campos sono noti: il Paris Saint-Germain deve cedere gli esuberi prima di concentrarsi sugli ultimi colpi in entrata. La lista degli "indesiderati" è nota da tempo e tanti di questi calciatori potrebbero sbarcare in Italia, da Leandro Paredes (nel mirino della Juventus) ad Abdou Diallo (cercato dal Milan), fino a Keylor Navas (obiettivo del Napoli) e Mauro Icardi (sogno del Monza). Il difensore, come il collega Kehrer, piace anche al West Ham, mentre per Idrissa Gueye c'è l'ipotesi di un ritorno all'Everton. L'ultimo a partire potrebbe essere Arnaud Kalimuendo, chiuso dall'arrivo di Ekitike: sull'attaccante ci sono Leeds, Nizza e Rennes. Più difficile, invece, sarà piazzare Rafinha, Ander Herrera e Layvin Kurzawa: per loro non sono arrivate proposte, così come per i due giovani Pembélé e Dina Embimbe.