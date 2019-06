Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, per la porta del PSG, riprende vigore la pista che porta a Gigio Donnarumma, che viene visto dai francesi come l'erede di Buffon. Nel caso in cui dovesse arrivare a Parigi il giovane portiere rossonero, il suo agente Mino Raiolo dovrebbe spostare altrove l'altro suo cliente Areola.