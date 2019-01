PSG, Tuchel: "Rabiot? Situazione complicata ma lui resta professionale"

Il tecnico del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, ha parlato in conferenza stampa di Adrien Rabiot, ormai a un passo dal Barcellona: "Non è una situazione facile per lui, non è il primo giocatore che ha un problema simile nello spogliatoio ma sta lavorando come tutti ed è sempre professionale. È una situazione di mercato complicata e rimane tra il club e il calciatore".