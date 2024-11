Pulisic a CBS: "Risultato straordinario. Posizione? Dove posso attaccare e aiutare la squadra a segnare"

Ennesimo assist ed ennesima prestazione totale anche per Christian Pulisic nella meravigliosa notte rossonera del Bernabeu: l'americano ha trovato il passaggio decisivo per il primo gol di Thiaw ed è entrato anche nell'azione del raddoppio di Morata. Il numero 11 rossonero è stato nel post partita intervistato da CBS. Le sue dichiarazioni.

Sulle sensazioni: "Risultato straordinario per noi. Venire qua e vincere non è facile, loro sono la storia della Champions ed è un posto difficile dove venire a giocare. Una notte davvero speciale per noi"

Sulla sua posizione in campo: "Difficile per me scegliere una posizione, ovunque nel terzo offensivo dove posso attaccare e aiutare la mia squadra segnare mi piace. Quest'anno ho giocato tanto anche al centro. Sono molto versatile. Non riesco a dirti qual è la mia posizione preferita"

Su come godersi la notte del Bernabeu: "Il nostro allenatore ci ha detto di godercela stanotte e di riposare domani perché abbiamo una partita importante nel fine settimana e se non la vinciamo anche questa non significherà nulla"

Sulla sua esperienza italiana: "Il mio italiano sta migliorando (ride, ndr)"

Sul documentario con la CBS: "Diverso per me e ho alcuni amici che lavorano. Le persone vedranno una prospettiva diversa della mia vita e dei video interessanti"