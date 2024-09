Pulisic a DAZN: "6 derby di fila persi? Non guardiamo le statistiche, dobbiamo performare bene"

Christian Pulisic ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal derby. Ecco le parole del trequartista statunitense:

"Dobbiamo lavorare duro per arrivare al risultato, ma ci sentiamo coraggiosi. Stiamo bene dopo gli allenamenti svolti".

Sei derby di fila persi

"Per noi non è importante guardare le statistiche, ogni partita contro l'Inter ci dà uno stimolo in più. Dobbiamo solo pensare a performare bene per portare a casa un risultato positivo".