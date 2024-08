Pulisic a Milan TV a pochi minuti dalla sfida di Parma: "Sto bene, sono fiducioso e carico"

vedi letture

Christian Pulisic ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni a pochi minuti da Parma-Milan. Ecco le parole di Capitan America a Milan TV:

"Vogliamo vincere la prima partita stagionale anche per sentirci bene, dopo il pari contro il Torino. Io mi sento bene, sono fiducioso e carico per la sfida di stasera. Voglio aiutare la squadra a fare bene e questo è l'obiettivo per oggi".

Queste le formazioni ufficiali di Parma-Milan. Fonseca sceglie Okafor, come annunciato, per sostituire Morata e lancia Pavlovic dal primo minuto.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Estévez, Sohm; Man, Bernabé, Mihăilă; Bonny. A disp.: Chichizola, Corvi; Del Prato; Camara, Cyprien, Hainaut; Almqvist, Cancellieri, Haj, Kowalski, Mikołajewski. All. Fabio Pecchia.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo; Reijnders, Musah; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Okafor. A disp.: Torriani, Raveyre, Emerson, Gabbia, Thiaw, Terracciano, Bennacer, Fofana, Chukwueze, Saelemaekers, Jovic. All. Paulo Fonseca.

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Sacchi

Assistenti: Cecconi-Fontemurato

IV uomo: Piccinini

VAR: Marini

AVAR: Fabbri