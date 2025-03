Pulisic a MTV: "Ci sono state due partite. Il gol? Puro istinto, non avevo visto la porta"

vedi letture

Christian Pulisic ai microfoni di Milan TV commentato il successo dei rossoneri in rimonta contro il Como. Lo statunitense ha segnato la rete del pareggio, fondamentale per cambiare l'inerzia della partita. Per Capitan America sono 15 reti in tutte le competizioni di cui 9 in campionato:

"Sono state due partite: primo e secondo tempo. È diventata ormai la norma in questa stagione ma per fortuna abbiamo cambiato un po' di cose e l'abbiamo ribaltata. Il gol? Puro istinto, non avevo visto la porta. E ho avuto un po' di fortuna. Questa vittoria ci dà un po' di fiducia, adesso possiamo riposare un po' in vista di una partita molto importante che ci aspetta dopo la pausa".

Questo il tabellino di Milan-Como 2-1, gara valevole per il 29° turno del campionato di Serie A Enilive:

MILAN - COMO 2-1

Marcatori: 33' pt Da Cunha (C), 53' st Pulisic (M), 75' st Reijnders (M)

MILAN (4-3-2-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez (46' st Jimenez); Bondo (46' st Fofana), Musah (52' st Joao Felix); Pulisic, Reijnders, Leao (78' st Loftus-Cheek); Gimenez (68' st Abraham). A disp.: Sportiello, Torriani, Loftus-Cheek, Jovic, Chukwueze, Tomori, Florenzi, Pavlovic, Terracciano, Sottil. All.: Sergio Conceiçao.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Godaniga, Valle, Kempf (46' st Dossena, 63' st Van der Brempt); Da Cunha (81' st Dele Alli), Caqueret (63' st Perrone); Diao, Nico Paz, Stefezza; Cutrone (72' st Douvikas). A disp.: Reina, Iovine, Gabrielloni, Fadera, Alberto Moreno, Ikoné, Sergi Roberto, Engelhardt, Vojvoda. All. Cesc Fabregas.

Arbitro: Marchetti.

Ammoniti: 10' pt Bondo (M), 48' pt Musah (M), 68' st Perrone (C), 79' st Jimenez (M), 79' st Strefezza (C), 83' st Conceicao (M), 90' st Nico Paz (C)

Espulsi: 91' st Dele Alli (C), 93' st Fabregas (C)

Recupero: 1T 1' - 2T 6'