Pulisic a MTV: "Il mio primo trofeo con il Milan, è incredibile anche per come è arrivata la vittoria. Conceiçao? Ha cambiato l'energia nella squadra"

Dopo la vittoria nel derby e la conquista della Supercoppa Italiana, Christian Pulisic ha parlato così ai microfoni di Milan TV: "Non posso descrivere quello che sto provando. E' il mio primo trofeo con il Milan, è incredibile anche per come è arrivata la vittoria. Sono felice per il mio gol e per la vittoria. Ora festeggiamo bene, lo abbiamo meritato.

Conceiçao? Abbiamo lavorato tantissimo negli ultimi giorni. Ha cambiato l'energia nella squadra, avete visto in entrambe le partite questa energia. Dopo questo trofeo dobbiamo avere ancora più fiducia e andare avanti".